Новгородцам запретили выходить на лед Ильменя в местах впадения рек
18:00 26 Января 2018 /обновлено: 18:00 26 Января 2018
118
Великий Новгород, 26 января. Власти Великого Новгорода уточнили места, где можно выходить на лед на озере Ильмень. Мэрия внесла некоторые изменения в постановление о соблюдении правил безопасности.
Согласно официальной информации, выход на лед допускается на территории Новгородского муниципального района, однако в районах впадения рек Мста, Веронда Веряжа, Ниша, Большая Гнилка, а также и у истока реки Волхвов (в районе деревни Троица) лед по-прежнему тонкий, поэтому в этих местах выходить на озеро запрещено.
"5 причин проголосовать"
Автор: Геннадий Плющев
© 2017 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Включить уведомления в Вк
Комментарии:
Владимир Путин. БиографияСоздание конституционной комиссии станет главной темой Конгресса нацдиалога САР в Сочи В Сирии остаются до 15 тысяч бывших членов ИГ: новый проект США зреет под завесой Курдистана — эксперт Сирия: по итогам нацконгресса в Сочи будет принято два документа
Владимир Жириновский. БиографияЖириновский стал лидером по тратам на избирательную кампанию Спикер Верховной рады рассказал, как Жириновский «угрожал ввести войска на Украину» Выборы президента России: электоральный рейтинг Путина превысил 70%
Ксения Собчак. БиографияСобчак предложила перезахоронить тело Сталина Главные новости 24 января Собчак: Вас вранье Грудинина не подбешивает?
Григорий Явлинский. БиографияСегодня в Сети: россияне прощаются с Людмилой Сенчиной, кандидаты в президенты меняют имидж Выборы-2018: Явлинский израсходовал на кампанию 80% избирательного фонда Выборы президента России: электоральный рейтинг Путина превысил 70%
Борис Титов. БиографияВыборы президента 2018: Титов планирует сдать подписи в ЦИК 30 января Сегодня в Сети: россияне прощаются с Людмилой Сенчиной, кандидаты в президенты меняют имидж Выборы-2018: более 50% на избирательный счет Титова перечислили четыре компании
Екатерина Гордон. БиографияСоловьев объяснил, почему Гордон снялась с президентской гонки Эксперт объяснил отказ Гордон участвовать в президентских выборах ЦИК ждет объяснений от Гордон после отказа от участия в выборах
Павел Грудинин. БиографияДобрые намерения и дорога в ад: критический разбор «20 шагов Павла Грудинина» Главные новости 14 января Миллиарды Грудинина: политолог прокомментировал данные ЦИК о зарубежных счетах бизнесмена
Антон Баков. БиографияМиллиардер Баков собрал необходимые подписи для участия в выборах-2018 «Монархическая партия» выдвинула своего основателя кандидатом в президенты