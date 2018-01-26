Новгородцам запретили выходить на лед Ильменя в местах впадения рек

Великий Новгород, 26 января. Власти Великого Новгорода уточнили места, где можно выходить на лед на озере Ильмень. Мэрия внесла некоторые изменения в постановление о соблюдении правил безопасности.

Согласно официальной информации, выход на лед допускается на территории Новгородского муниципального района, однако в районах впадения рек Мста, Веронда Веряжа, Ниша, Большая Гнилка, а также и у истока реки Волхвов (в районе деревни Троица) лед по-прежнему тонкий, поэтому в этих местах выходить на озеро запрещено.