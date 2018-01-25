Бездомных собак в Новгородской области спасут от гибели благодаря президентскому гранту

Великий Новгород, 25 января. Благотворительный фонд «Найда» построит более 50 новых вольеров для бездомных собак, отловленных в Новгородской области. Реализация проекта по созданию комфортной среды для животных станет возможна благодаря президентскому гранту. Сумма поддержки составила более двух миллионов рублей.

По словам директора «Найды» Тамары Уверской, строительство новых вольеров позволит ускорить процесс изъятия из среды обитания безнадзорных собак, обеспечить безопасность животных и населения.

«Каждый вольер рассчитан на 3–4 собаки. Наличие вольеров также необходимо для комфортной работы волонтеров по уборке и кормлению подопечных фонда», — подчеркнула она.

Фонд «Найда» работает уже 5 лет. Это единственная организация в регионе, которая осуществляет отлов без возврата в прежнюю среду обитания. На сегодняшний день в приюте организации проживает 220 собак. Животных кастрируют или стерилизуют, прививают, обрабатывают паразитов, а часть — чипируют.

После проведения всех ветеринарных мероприятий волонтеры занимаются поиском семьи для четвероногих друзей. За 5 лет новые хозяева найдены для более 1000 собак по договору взаимной ответственности за переданное животное.

«Люди с желанием берут из приюта собаку, зная, что она здорова, чипирована и не будет иметь потомства», — подчеркнула Уверская.

Напомним, президент РФ Владимир Путин еще в конце 2016 года призвал цивилизованно решать проблему бездомных животных.

Глава государства также призвал цивилизованно решать проблему бездомных животных



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/obschestvo/3901103

Глава государства также призвал цивилизованно решать проблему бездомных животных



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/obschestvo/3901103

«Мы должны решать это цивилизованным образом, потому что мы знаем, допустим, о нападениях диких собак в том числе и на детей. И местные власти не могут делать вид, что это их не касается. Но решать эти проблемы нужно цивилизованными способами: их много, я сейчас не буду об этом говорить, но они существуют», — сказал Путин.

Владимир Путин. Биография.

