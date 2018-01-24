Мастерскую соцпроектов в Новгороде откроют на грант от Путина

Новгород, 24 января. Новгородский фонд содействия некоммерческим проектам смог получить свыше трех миллионов рублей из фонда Президентских грантов, созданного по поручению президента РФ Владимира Путина. На эти средства откроется проектная мастерская.

В общей сложности три десятка участников соцпроектов получат знания в сфере менеджмента, IT, маркетинга, обеспечения деятельности социальных предприятий. Планируются также стажировки по отраслевому направлению. Будет создана модель сопровождения социальных бизнес-проектов — от ведения бухучета до наставничества.

Все проекты будут сопровождаться от стадии формулирования идеи до конечного ее воплощения. Будут подготовлены как минимум семь проектных команд, которым предстоит создать свои некоммерческие организации для оказания социальных услуг населению. Авторы выразили уверенность, что эта мастерская поможет решить важные для местных жителей вопросы — например, вопросы трудоустройства.

Создание мастерской соцпроектов в Великом Новгороде уже началось. Сейчас идет стадия отбора участников, готовится площадка для размещения.