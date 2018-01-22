Фонд поддержки социальных проектов принял пять заявок из Новгородской области

Великий Новгород, 22 января. Акселератор фонда предпринимательских инициатив в социальной сфере принял пять заявок из Новгородской области. Об это сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив.

Среди принятых заявок проект по разработке модульного бионического протеза руки от инженера Станислава Муравьева, проект по пошиву одежды для кукол от Людмилы Кузьминой и комплекс раннего обучения программирования от Максима Юдина. Всего с 4 декабря 2017 года в акселератор поступило 622 проекта. К этапу отбора были допущены 265 проектов.

Для дальнейшей акселерации будут отобраны 35 проектов. После прохождения акселерационной программы создатели проектов могут рассчитывать на льготное финансирование за счет фонда и его партнеров.

Стоит отметить, что идея создания Фонда поддержки социальных проектов предложила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на встрече с президентом России Владимиром Путиным 15 марта 2017 года. В июле 2017 года на форуме «Карелия: точки роста» глава государства одобрил создание фонда.