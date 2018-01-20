Новгородские инженеры займутся разработкой бионических протезов

Новгород, 20 января. Разработка бионических протезов является перспективным направлением, которое может получить развитие в Новгородской области. Об этом сообщил глава Минтруда России Максим Топилин.

Глава министерства труда и социальной защиты России Максим Топилин после встречи с представителями предприятия «НПО КВАНТ» заявил, что разработка бионических протезов является перспективным сегментом в стране. По словам Максима Топилина, важно делать бионические протезы не хуже зарубежных аналогов.

«Наши специалисты могут сделать лучше, дешевле и удобнее. Очень важный момент — обучение пользованию таким устройством, реабилитация. Реабилитологи — отдельная история», — приводит «РИА Новости» слова главы Минтруда России Максима Топилина.

Максим Топилин отметил, что на данный момент обсуждается вопросом о том, как развивать данную отрасль в Новгородской области. По словам министра, благодаря развитию появятся новые рабочие места и идеи.