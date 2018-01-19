В 2017 году число преступлений в Новгородской области снизилось на 7%

Великий Новгород, 19 января. По итогам 2017 года в Новгородской области зафиксировано снижение преступности на 7,4% по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новгородской области.

По данным ведомства, за минувший год количество краж и грабежей снизилось на 14,2%, разбоев — на 22,4%, убийств — на 39,1%. Положительные результаты были достигнуты за счет последовательных мер по профилактике преступности и усилению оперативности работы «по горячим следам».

Всего за 2017 год прокурорами выявлено порядка 50 тысяч нарушений закона, 646 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, по материалам прокурорских проверок, направленных в органы предварительного расследования, возбуждено 13 уголовных дел.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что правоохранителям удалось продолжить снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений. Кроме того, появились успехи в профилактике преступлений среди несовершеннолетних. Президент отметил, что данный результат удалось достичь благодаря умелой координации действий МВД с другими правоохранительными органами и госструктурами.