Почти 270 предприятий малого бизнеса Новгородской области получили господдержку в 2017 году

Великий Новгород, 19 января. Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства подвел итоги своей работы за 2017 год. За минувший год микрокредитная компания поддержала 268 бизнес-проектов, выдав микрозаймы на сумму 377 миллионов рублей. Кроме того, благодаря поручительству фонда, представителям малого и среднего бизнеса Новгородской области удалось привлечь 498 миллионов рублей.

Основными получателями микрозаймов стали предприниматели, которые ведут бизнес в сферах производства, розничной торговли, бытовых услуг, сельского хозяйства, грузоперевозок, строительства и оптовой торговли.

В настоящее время фонд продолжает реализацию программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса. С начала 2018 года фонд поддержал 11 бизнес проектов на общую сумму 15 миллионов рублей.

Стоит отметить, что Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства создан при активном участии администрации Новгородской области и администрации Великого Новгорода. Деятельность фонда направлена на реализацию поручений президента России Владимира Путина, которые были заложены в майских указах главы государства. Российский лидер неоднократно отмечал, что регионы должны помогать малому и среднему бизнесу, а органы местного самоуправления ввести эффективную работу в сфере развития предпринимательства.