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Экономика
Обучающий семинар для предпринимателей пройдет в Великом Новгороде
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    Обучающий семинар для предпринимателей пройдет в Великом Новгороде

    15:50  18 Января 2018  /обновлено: 16:06  18 Января 2018
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    Обучающий семинар для предпринимателей пройдут в Великом Новгороде

    Великий Новгород, 18 января. Обучающий семинар по вопросу участия малого и среднего бизнеса в закупках товаров и услуг пройдет в Новгороде в конце месяца.

    По имеющимся данным, организаторами семинара является АО «Корпорация «МСП» и министерство инвестиционной политики региона.

    Отмечается, что гости мероприятия смогут изучить план закупок на примере многих известных фирм.

    Помимо этого, перед бизнесменами выступит заместитель председателя регионального правительства Евгений Богданов.

    Обучающий семинар для предпринимателей пройдут в Великом Новгороде

    Напомним, 15 июня 2017 года в ходе ежегодной прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что инструменты поддержки малого бизнеса должны совершенствоваться.

    «Малый бизнес, без всякого сомнения, должен получать всю имеющуюся поддержку, и эти инструменты поддержки надо совершенствовать», — подчеркнул глава РФ.

    Владимир Путин. Биография

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    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #экономика #бизнес #предприниматели
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