Веревочный парк в Новгородской области откроют на грант Путина

Великий Новгород, 15 января. В деревне Ровное Боровичского района будет открыт двухуровневый веревочный парк. Об этом в понедельник сообщили представители регионального правительства.

Как отметила пресс-служба, на реализацию данного проекта был выделен президентский грант в размере 1,691 миллиона рублей. Объект будет находиться на территории базы-музея «Родник».

«Двухуровневый веревочный парк из 16 этапов будет находиться на территории базы-музея общественной организации скаутов «Родник». В нем предусмотрены две независимые трассы разной сложности, непрерывная линия страховки, что гарантирует безопасность для детей», — отметили областные власти.

Напомним, ранее стало известно о том, что губернатор Новгородской области Андрей Никитин поставил свою подпись в поддержку выдвижения действующего главы государства Владимира Путина в качестве кандидата в президенты России на выборах-2018.