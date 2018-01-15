Губернатор Новгородской области поставил подпись за выдвижение Путина

Великий Новгород, 15 января. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поставил свою подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина как кандидата в президенты России.

Об этом он рассказал на странице в социальной сети. Никитин опубликовал фото, на котором запечатлено как он ставит подпись в общественной приемной председателя «Единой России».

Ранее издание «Инфореактор» писало, что в воскресенье, 14 января партия «Единая Россия» предоставила свои площади для сбора подписей за выдвижения Владимира Путина в кандидаты в президенты на выборах 2018 года.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий президент РФ Владимир Путин будет участвовать в качестве самовыдвиженца. Сейчас подписи в поддержку его кандидатуры собираются по всей стране.