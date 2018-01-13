Прием заявок на благоустройство дворов стартовал в Великом Новгороде

Новгород, 13 января. Прием заявок на благоустройство дворовых территорий стартовал в Великом Новгороде.

Заявки от управляющих компаний, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов и других организаций будет принимать комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и охране окружающей среды по адресу: улица Десятинная 20/10. Подать документы необходимо до 1 апреля этого года, сообщает пресс-служба администрации Великого Новгорода.

Стоит отметить, что в Великом Новгороде в прошлом году было благоустроено 58 дворов. Были проведены работы по установке скамеек, урн, освещения, также были сделаны детские и спортивные площадки, парковки. На работу по благоустройству дворовых территорий было потрачено более 56,5 миллионов рублей.