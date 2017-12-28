Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Юноши из Архангельска предстанут перед судом за нападение на инкассаторов
Происшествия
Наркодилеры из Великого Новгорода получили 37 лет колонии на троих
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Наркодилеры из Великого Новгорода получили 37 лет колонии на троих

    17:40  28 Декабря 2017  /обновлено: 17:40  28 Декабря 2017
    112

    новгород

    Великий Новгород, 28 декабря. Новгородский суд вынес обвинительный приговор в отношении местных трех жителей, которые обвинялись в торговле наркотиками по предварительному сговору.

    Как стало известно, в период с июля по ноябрь 2015 года преступники продали пять граммов наркотического вещества «амфетамин» людям, которые участвовали в «проверочной закупке».

    В ходе обыска в квартирах подсудимых правоохранители обнаружили 7,2 граммов иных наркотических веществ.

    Решением суда преступники получили наказание в виде лишения свободы на срок 17, 15 и 5 лет.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #суд #наркотики #новгород
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        15:25   28 Декабря 2017
        2026
        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        14:47   28 Декабря 2017
        216
        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        10:37   28 Декабря 2017
        384
        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        10:34   28 Декабря 2017
        4728