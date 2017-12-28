Наркодилеры из Великого Новгорода получили 37 лет колонии на троих

Великий Новгород, 28 декабря. Новгородский суд вынес обвинительный приговор в отношении местных трех жителей, которые обвинялись в торговле наркотиками по предварительному сговору.

Как стало известно, в период с июля по ноябрь 2015 года преступники продали пять граммов наркотического вещества «амфетамин» людям, которые участвовали в «проверочной закупке».

В ходе обыска в квартирах подсудимых правоохранители обнаружили 7,2 граммов иных наркотических веществ.

Решением суда преступники получили наказание в виде лишения свободы на срок 17, 15 и 5 лет.