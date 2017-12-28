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Водитель Lada сбил 19-летнего пешехода в Новгороде
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    Водитель Lada сбил 19-летнего пешехода в Новгороде

    16:09  28 Декабря 2017  /обновлено: 16:10  28 Декабря 2017
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    Водитель Lada сбил 19-летнего пешехода в Новгороде

    Великий Новгород, 28 декабря. Водитель автомобиля Lada сбил 19-летнего пешехода в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции.

    Инцидент произошел в ночь на 28 декабря в районе улицы Псковской. Молодой человек пытался перейти дорогу в неположенном месте, когда на проезжей части неожиданно появилась машина. К сожалению, водитель Lada Samara не смог избежать столкновения.

    В результате юноша получил различные травмы и был госпитализирован. Врачи зафиксировали у него сотрясение головного мозга и перелом ноги.

    Автор: Алексей Громов
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    #дтп #новгород
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