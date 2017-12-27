Спасатели ликвидировали пожар в Великом Новгороде

Великий Новгород, 27 декабря. Сотрудники МЧС Российской Федерации устанавливают обстоятельства пожара в жилом доме в Новгородской области. Об этом рассказали в среду представители регионального управления ведомства.

Инцидент произошел в Великом Новгороде. Согласно предварительной информации, возгорание было зафиксировано на втором этаже дома в районе Большой Санкт-Петербургской улицы.

Спасатели смогли оперативно ликвидировать очаг возгорания. В результате происшествия в квартире пострадали прихожая и одна из комнат.

Как ранее сообщало издание «Вечерняя Москва», в Подмосковье пожарные смогли ликвидировать отрытое горение на площади 1,5 тысячи квадратных метров.