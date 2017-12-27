Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
НАК взял под контроль ситуацию со взрывом в Петербурге
Происшествия
Спасатели ликвидировали пожар в Великом Новгороде
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Спасатели ликвидировали пожар в Великом Новгороде

    21:56  27 Декабря 2017  /обновлено: 21:56  27 Декабря 2017
    1192

    Спасатели ликвидировали пожар в Великом Новгороде

    Великий Новгород, 27 декабря. Сотрудники МЧС Российской Федерации устанавливают обстоятельства пожара в жилом доме в Новгородской области. Об этом рассказали в среду представители регионального управления ведомства.

    Инцидент произошел в Великом Новгороде. Согласно предварительной информации, возгорание было зафиксировано на втором этаже дома в районе Большой Санкт-Петербургской улицы.

    Спасатели смогли оперативно ликвидировать очаг возгорания. В результате происшествия в квартире пострадали прихожая и одна из комнат.

    Как ранее сообщало издание «Вечерняя Москва», в Подмосковье пожарные смогли ликвидировать отрытое горение на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #пожар #новгород
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Петербурге

        Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Петербурге

        21:26   27 Декабря 2017
        4552
        Тиллерсон попросил Лаврова вернуть российских офицеров в Донбасс

        Тиллерсон попросил Лаврова вернуть российских офицеров в Донбасс

        21:11   27 Декабря 2017
        1714
        Вернувшийся из украинского плена боец ДНР: Меня пытал лично Мосийчук

        Вернувшийся из украинского плена боец ДНР: Меня пытал лично Мосийчук

        20:48   27 Декабря 2017
        2599
        В СК рассказали о СВУ, взорвавшемся в Петербурге

        В СК рассказали о СВУ, взорвавшемся в Петербурге

        20:40   27 Декабря 2017
        1150