В Новгороде полицейские задержали антикварного вора

Новгород, 19 декабря. Антикварный вор задержан сотрудниками правоохранительных органов с иконой XIX века.

Сотрудники пресс-службы УМВД по Новгородской области сообщили, что полицейские задержали 47-летнего безработного жителя Батецкого района, который ранее уже был судим за кражи. По данным правоохранителей мужчина причастен к ряду краж предметов антиквариата в трех населенных пунктах Батецкого района.

Следствию удалось установить, что злоумышленник похитил у 87-летней пенсионерки фигурку ангела и иконы «Казанской Божьей Матери» и «Николая Чудотворца» в то время, когда женщина находилась на лечении в областном центре. Украденные вещи мужчина продавал знакомому в Ленинградской области. После первого задержания антикварного вора житель Ленобласти вернул ценности хозяевам.

В данный момент полицейские пытаются установить владельца иконы XIX века, на которой изображен чудотворец Серафим Саровский.