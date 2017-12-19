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В Новгороде полицейские задержали антикварного вора
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    В Новгороде полицейские задержали антикварного вора

    15:03  19 Декабря 2017  /обновлено: 15:03  19 Декабря 2017
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    В Новгороде полицейские задержали антикварного вора

    Новгород, 19 декабря. Антикварный вор задержан сотрудниками правоохранительных органов с иконой XIX века.

    Сотрудники пресс-службы УМВД по Новгородской области сообщили, что полицейские задержали 47-летнего безработного жителя Батецкого района, который ранее уже был судим за кражи. По данным правоохранителей мужчина причастен к ряду краж предметов антиквариата в трех населенных пунктах Батецкого района.

    Следствию удалось установить, что злоумышленник похитил у 87-летней пенсионерки фигурку ангела и иконы «Казанской Божьей Матери» и «Николая Чудотворца» в то время, когда женщина находилась на лечении в областном центре. Украденные вещи мужчина продавал знакомому в Ленинградской области. После первого задержания антикварного вора житель Ленобласти вернул ценности хозяевам.

    В данный момент полицейские пытаются установить владельца иконы XIX века, на которой изображен чудотворец Серафим Саровский.

    В Новгороде полицейские задержали антикварного вора

    Автор: Алексей Громов
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