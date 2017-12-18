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Общество
Великий Новгород превратился в один большой каток
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    Великий Новгород превратился в один большой каток

    8:43  18 Декабря 2017  /обновлено: 8:44  18 Декабря 2017
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    Великий Новгород превратился в один большой каток

    Великий Новгород, 18 декабря. Областной центр в последние дни превратился в один большой каток.

    Как сообщает «Газета.ru», со ссылкой на новгородские паблики в социальных сетях, горожане шутят, что таким вот образом администрация выполнила обещания по поводу сооружения в местах отдыха катков.

    Великий Новгород превратился в один большой каток

    В дневное время, когда показания термометров превышают нулевые показатели, пешеходы могут передвигаться по городу без особого риска, однако в утренние, вечерние и ночные часы, когда подмораживает, выхопфдить на улицу становится опасно.

    Автор: Константин Терехов
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    #великий новгород #гололед
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