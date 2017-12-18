Великий Новгород превратился в один большой каток

Великий Новгород, 18 декабря. Областной центр в последние дни превратился в один большой каток.

Как сообщает «Газета.ru», со ссылкой на новгородские паблики в социальных сетях, горожане шутят, что таким вот образом администрация выполнила обещания по поводу сооружения в местах отдыха катков.

В дневное время, когда показания термометров превышают нулевые показатели, пешеходы могут передвигаться по городу без особого риска, однако в утренние, вечерние и ночные часы, когда подмораживает, выхопфдить на улицу становится опасно.