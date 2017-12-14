Новгородец лишился 100 тыс. с карты, перейдя по ссылке в сообщении

Великий Новгород, 14 декабря. Житель Великого Новгорода лишился 100 тысяч рублей, перейдя по ссылке в Сети.

В пресс-службе УМВД по Новгородской области рассказали, что мужчина в начале декабря опубликовал объявление о продаже фар от автомобиля Lexus РХ 330. Спустя некоторое время он получил sms-сообщение. В нем предлагалось обменять товар на новый. Перейдя по ссылке в сообщении, потерпевший попал на незнакомый ресурс. Позже он обнаружил, что с его банковской карты исчезли 100 тысяч рублей.

Выяснилось, что ссылка содержала вирусную программу, которая дала мошенникам доступ к денежным средствам.

Полиция выясняет все детали происшествия.