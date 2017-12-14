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Стоимость детского сада вырастет в Великом Новгороде с нового года
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    Стоимость детского сада вырастет в Великом Новгороде с нового года

    8:08  14 Декабря 2017  /обновлено: 8:08  14 Декабря 2017
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    Стоимость детского сада вырастет в Великом Новгороде с нового года

    Великий Новгород, 14 декабря. В Великом Новгороде с 1 января 2018 года повышается размер платы за детский сад.

    Как рассказали в мэрии, цена за детский сад увеличится на 4,76%. Так, один день посещения ребенком детского сада обойдется в 110 рублей. Отмечается, что сейчас за эту услугу родители платят 105 рублей в день.

    Как добавили в администрации, при этом для семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, плата составит 66 рублей.

    Для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, 55 рублей. 

    Стоимость детского сада вырастет в Великом Новгороде с нового года

    Автор: Алия Садыкова
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    #великий новгород #детсад
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