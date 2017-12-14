Стоимость детского сада вырастет в Великом Новгороде с нового года

Великий Новгород, 14 декабря. В Великом Новгороде с 1 января 2018 года повышается размер платы за детский сад.

Как рассказали в мэрии, цена за детский сад увеличится на 4,76%. Так, один день посещения ребенком детского сада обойдется в 110 рублей. Отмечается, что сейчас за эту услугу родители платят 105 рублей в день.

Как добавили в администрации, при этом для семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, плата составит 66 рублей.

Для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, 55 рублей.