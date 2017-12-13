Новгородка лишилась крупной суммы денег, переслав деньги «племяннице»

Великий Новгород, 13 декабря. Новгородка переслала деньги мошенникам, представившимся ее племянницей.

Как рассказали в УМВД по Новгородской области, жительница региона сообщила, что к ней якобы обратилась племянница. Она написала ей в социальной сети в «ВКонтакте» с просьбой пополнить банковскую карту четырьмя тысячами рублей.

Жительница региона переслала деньги, но сообщения не прекратились. Тогда женщина решила написать племяннице и выяснила, что попала к мошенникам.