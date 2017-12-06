Иномарка сбила школьницу на пешеходном переходе в Валдае

Валдай, 6 декабря. Водитель Renault Megane сбил 13-летнюю школьницу на пешеходном переходе в Валдае, сообщили представители пресс-службы УГИБДД по Новгородской области.

Инцидент произошел накануне вечером, 5 декабря. На Комсомольском проспекте иномарка совершила наезд на 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. За рулем Renault Megane находился 30-летний водитель.

Пострадавшая была доставлена с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга в местную больницу. Подробности инцидента устанавливаются.

Ранее стало известно, что «Волга» и «КамАЗ» столкнулись лоб в лоб на трассе в Оренбуржье. В аварии погиб один человек.