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Политика
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Иномарка сбила школьницу на пешеходном переходе в Валдае
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    Иномарка сбила школьницу на пешеходном переходе в Валдае

    11:35  6 Декабря 2017
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    Иномарка сбила школьницу на пешеходном переходе в Валдае

    Валдай, 6 декабря. Водитель Renault Megane сбил 13-летнюю школьницу на пешеходном переходе в Валдае, сообщили представители пресс-службы УГИБДД по Новгородской области.

    Инцидент произошел накануне вечером, 5 декабря. На Комсомольском проспекте иномарка совершила наезд на 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. За рулем Renault Megane находился 30-летний водитель.

    Пострадавшая была доставлена с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга в местную больницу. Подробности инцидента устанавливаются.

    Иномарка сбила школьницу на пешеходном переходе в Валдае

    Ранее стало известно, что «Волга» и «КамАЗ» столкнулись лоб в лоб на трассе в Оренбуржье. В аварии погиб один человек.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #авария #школьница #валдай #пешеходный переход #renault megane
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