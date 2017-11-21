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Тело младенца нашли в мусорном контейнере в Нижнем Новгороде
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    Тело младенца нашли в мусорном контейнере в Нижнем Новгороде

    10:25  21 Ноября 2017
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    Тело младенца нашли в мусорном контейнере в Нижнем Новгороде

    Нижний Новгород, 21 ноября. Тело новорожденного нашли в мусорном контейнере на улице Челюскинцев в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 20 ноября.

    Следователи района выехали на место, где обнаружили тело ребенка, сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области. Тело новорожденной девочки было завернуто в полимерный пакет. Специалисты не обнаружили каких-либо телесных повреждений на теле ребенка, и для выяснения причины смерти новорожденной назначена судебно-медицинская экспертиза.

    На данный момент сотрудники Следственного комитета пытаются установить лица, которые причастны к совершению данного преступления. Помимо этого устанавливаются все обстоятельства случившегося. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

    Автор: Дарья Смолина
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    #нижний новгород #новорожденный #тело новорожденного
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