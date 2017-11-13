Студентам НижГМА сократят каникулы из-за ЧМ-2018

Нижний Новгород, 13 ноября. Студентам Нижегородской государственной медицинский академии (НижГМА) сократят длительность каникул в связи с проведением чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщает ТАСС. Соответствующие коррективы уже внесены в учебный план весеннего семестра 2017/2018 учебного года.

Уточняется, что занятия продлятся до 28-го апреля, а на 30-е апреля намечено начало производственной практики. Студенты, не согласные со своей оценкой, получат возможность сдать экзамен в период с 27-го по 31-е августа, пишет ТАСС.

Ранее американские ученые пришли к выводу, что последствия недосыпания не менее вредны, чем употребление алкоголя. Об этом писало RT.