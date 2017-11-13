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Общество
Студентам НижГМА сократят каникулы из-за ЧМ-2018
Общество
Студентам НижГМА сократят каникулы из-за ЧМ-2018
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    Студентам НижГМА сократят каникулы из-за ЧМ-2018

    3:23  13 Ноября 2017
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    Студентам НижГМА сократят каникулы из-за ЧМ-2018

    Нижний Новгород, 13 ноября. Студентам Нижегородской государственной медицинский академии (НижГМА) сократят длительность каникул в связи с проведением чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщает ТАСС. Соответствующие коррективы уже внесены в учебный план весеннего семестра 2017/2018 учебного года.

    Уточняется, что занятия продлятся до 28-го апреля, а на 30-е апреля намечено начало производственной практики. Студенты, не согласные со своей оценкой, получат возможность сдать экзамен в период с 27-го по 31-е августа, пишет ТАСС.

    Ранее американские ученые пришли к выводу, что последствия недосыпания не менее вредны, чем употребление алкоголя. Об этом писало RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #нижний новгород #чм-2018 #каникулы #нижмга
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