Сотрудница «Почты России» распылила перцовый баллончик в лицо пенсионерке в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 9 ноября. Сотрудница «Почты России» распылила перцовой баллончик в лицо 81-летней пенсионерке в Нижнем Новгороде. Инцидент произошел в отделении «Почты России», расположенном на улице Невзоровых, 111.

Сотрудница не хотела обслуживать посетителей, так как ее рабочее время подходило к концу. Женщина выгоняла пенсионеров и выражалась нецензурной лексикой. Одна из пенсионерок пристыдила сотрудницу, и в ответ женщина распылила перцовый баллончик в лицо пенсионерке.

Как сообщает «NewsNN.ru» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области, сообщение о данном происшествии поступало. Мужчина рассказал о том, что в отделении почты распылили перцовый баллончик, есть пострадавшие.

На данный момент проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося.