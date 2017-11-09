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Происшествия
Сотрудница «Почты России» распылила перцовый баллончик в лицо пенсионерке в Нижнем Новгороде
Происшествия
Сотрудница «Почты России» распылила перцовый баллончик в лицо пенсионерке в Нижнем Новгороде
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    Сотрудница «Почты России» распылила перцовый баллончик в лицо пенсионерке в Нижнем Новгороде

    18:55  9 Ноября 2017
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    Сотрудница «Почты России» распылила перцовый баллончик в лицо пенсионерке в Нижнем Новгороде

    Нижний Новгород, 9 ноября. Сотрудница «Почты России» распылила перцовой баллончик в лицо 81-летней пенсионерке в Нижнем Новгороде. Инцидент произошел в отделении «Почты России», расположенном на улице Невзоровых, 111.

    Сотрудница не хотела обслуживать посетителей, так как ее рабочее время подходило к концу. Женщина выгоняла пенсионеров и выражалась нецензурной лексикой. Одна из пенсионерок пристыдила сотрудницу, и в ответ женщина распылила перцовый баллончик в лицо пенсионерке.

    Как сообщает «NewsNN.ru» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области, сообщение о данном происшествии поступало. Мужчина рассказал о том, что в отделении почты распылили перцовый баллончик, есть пострадавшие.

    На данный момент проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося.

    Автор: Дарья Смолина
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    #происшествие #почта россии #нижний новогород
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