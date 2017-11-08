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Житель Нижнего Новгорода задушил маленького сына из ревности к жене
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    Житель Нижнего Новгорода задушил маленького сына из ревности к жене

    17:40  8 Ноября 2017
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    Житель Нижнего Новгорода задушил маленького сына из ревности к жене

    Нижний Новгород, 4 ноября. Нижегородца подозревают в убийстве собственного сына из-за ревности к жене, мужчину заключили под стражу.

    Как сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области, 34-летний мужчина забрал четырехлетнего сына из детского сада, привел его к себе домой и задушил, после чего тело спрятал в гараже. Сотрудники охраны правопорядка после заявления матери об исчезновении сына обнаружили тело ребенка с признаками насильственной смерти в гараже.

    Подозреваемый совершил убийство сына из-за ревности к жене, с которой он не живет из-за ссоры. Супруга опубликовала в социальных сетях фотографию с подписью «Мой любимый мужчина», что, по версии следствия, вывело мужчину из себя. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #нижний новгород
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