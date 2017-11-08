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Медсестра сожгла грелкой тело новорожденной девочки в Нижнем Новгороде
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    Медсестра сожгла грелкой тело новорожденной девочки в Нижнем Новгороде

    16:59  8 Ноября 2017  /обновлено: 17:00  08 Ноября 2017
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    Медсестра сожгла грелкой тело новорожденной девочки в Нижнем Новгороде

    Нижний Новгород, 8 ноября. Новорожденный ребенок получил ожоги третей степени из-за невнимательности и халатности врачей больницы в Нижегородской области.

    Несчастный случай произошел в четверг, 2 ноября, в детской городской больнице №27, куда двухнедельный ребенок попал из-за проблем, связанных с повышенным уровнем гемоглобина. Девочка прошла курс необходимых процедур, однако в день выписки врачи сообщили родителям о том, что произошел несчастный случай, и ребенок получил ожоги третей степени, отмечает «Политэксперт».

    Как сообщают сотрудники медицинского учреждения, медсестра приложила грелку к ребенку во время воздушной ванны, от этого девочка получила серьезные ожоги. В настоящий момент ребенку необходима операции по пересадке кожи.

    Автор: Ксения Пудовкина
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