Власти планируют построить 3 школы в Нижегородском районе

В Избранное

Нижний Новгород, 08 ноября. Нижегородская мэрия в 2020-25г.г. планирует построить три школы в Нижегородском районе областного центра. Об этом директор департамента строительства Юрий Щеголев рассказал на заседании комиссии регионального парламента по строительству.

Как ожидается, через четыре года мэрия рассчитывает возвести школу на 900 мест по улице Родионова, к 2021 году появится СОШ на 1,5 тысячи мест в районе Лопатинского оврага, к 2025 году – школа на 900 мест за торговым центром «Лента».