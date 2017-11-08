Строителям станции метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде снова задержали зарплату

В Избранное

Нижний Новгород, 8 ноября. Водителям большегрузов, на которых на стройку станции метро «Стрелка» доставляются материалы, задержали выплаты заработной платы. В отдельных случаях долги компании-подрядчика перед работниками превысили 100 тысяч рублей.

Сотрудники третьего участка механизированной колонны не получали зарплату уже четыре месяца. Жалобы рабочих в трудовую инспекцию и прокуратуру не помогли, дело дошло до суда, сообщает телекомпания «Волга».

Ранее скандал в связи с невыплатами зарплаты строителям нижегородского метро разгорелся в августе в компании ООО «Нижегородское «Строительное управление – 620». Суммарный долг компании перед рабочими составлял 70 миллионов рублей.