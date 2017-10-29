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Происшествия
Пропавшего летом петербуржца обнаружили мертвым в машине с трупом собаки
Происшествия
Пропавшая три месяца назад 24-летняя девушка из Нижнего Новгорода найдена мертвой
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    Пропавшая три месяца назад 24-летняя девушка из Нижнего Новгорода найдена мертвой

    12:30  29 Октября 2017
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    Пропавшая три месяца назад 24-летняя девушка из Нижнего Новгорода найдена мертвой

    Нижний Новгород, 29 октября. Пропавшая несколько месяцев назад жительница Нижнего Новгорода была обнаружена мертвой 28 октября, сообщил поисково-спасательный отряд «Волонтер».

    Как сообщает «Ньюинформ», три месяца назад 24-летняя девушка ушла из дома, расположенного на улице Тимирязева, и не вернулась обратно. Ее телефон также был отключен.

    В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства преступления.

    Автор: Дима Оленин
    #нижний новгород #труп
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