Пропавшая три месяца назад 24-летняя девушка из Нижнего Новгорода найдена мертвой

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Нижний Новгород, 29 октября. Пропавшая несколько месяцев назад жительница Нижнего Новгорода была обнаружена мертвой 28 октября, сообщил поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Как сообщает «Ньюинформ», три месяца назад 24-летняя девушка ушла из дома, расположенного на улице Тимирязева, и не вернулась обратно. Ее телефон также был отключен.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства преступления.