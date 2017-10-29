Путина ждут в Нижнем Новгороде 22 ноября

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Нижний Новгород, 29 октября. По данным источников, президент России Владимир Путин собирается в конце ноября посетить Нижний Новгород. Соответствующая информация стала известна от сотрудников автозавода ГАЗ.

Как сообщили источники местных СМИ, прибытие Путина должно состояться 22 ноября. Сотрудников Горьковского автомобильного завода предупредили об этом в пятницу.

«Сообщили о приезде Владимира Владимировича, приказали навести везде порядок и пересмотреть логистику территории, чтобы организовать альтернативный проезд», — сообщили источники.

На данный момент пресс-служба Кремля не располагает информацией о подготовке визита президента на автозавод ГАЗ. Цель предполагаемого посещения неизвестна, также как и дальнейшая программа визита президента в Нижний Новгород.

Напомним, ранее стало известно, что ГАЗ планирует купить права на производство автомобилей «Волга».