Крупный пожар потушен в центре Нижнего Новгорода

В Избранное

Нижний Новгород, 27 октября. На Нижне-Волжской Набережной в историческом центре города произошел крупный пожар, в настоящее время возгорание потушено.

По данным издания, горело историческое здание по адресу площадь Маркина, 3. Во время пожара никто не погиб и не пострадал. Площадь возгорания составила 200 кв. метров. Об этом сообщает «НТА-Приволжье».

Издание сообщает, что в загоревшемся здании размещались стриптиз-клуб, студия красоты и магазин. О причинах пожара не сообщается.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила о гибели пяти человек в результате пожара в Свердловской области. Погибли три женщины и две девочки 2006 и 2015 годов рождения.