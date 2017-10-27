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Происшествия
Крупный пожар потушен в центре Нижнего Новгорода
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    Крупный пожар потушен в центре Нижнего Новгорода

    6:05  27 Октября 2017
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    Крупный пожар потушен в центре Нижнего Новгорода

    Нижний Новгород, 27 октября. На Нижне-Волжской Набережной в историческом центре города произошел крупный пожар, в настоящее время возгорание потушено.

    По данным издания, горело историческое здание по адресу площадь Маркина, 3. Во время пожара никто не погиб и не пострадал. Площадь возгорания составила 200 кв. метров. Об этом  сообщает «НТА-Приволжье».

    Издание сообщает, что в загоревшемся здании размещались стриптиз-клуб, студия красоты и магазин. О причинах пожара не сообщается.

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила о гибели пяти человек в результате пожара в Свердловской области. Погибли три женщины и две девочки 2006 и 2015 годов рождения.

    Автор: Виталий Малясев
    #пожар #нижний новгород
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