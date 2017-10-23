Курсанта нижегородской академии МВД сурово наказали за публичный секс в ночном клубе

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Нижний Новгород, 23 октября. Видео, на котором девушка и молодой человек совершают половой акт на танцполе в ночном клубе, появилось накануне в социальных сетях в Нижнем Новгороде.

По сообщению местных СМИ со ссылкой на видео в социальных сетях, инцидент произошел в нижегородском клубе MILO Concert Hall, расположенном на улице Родионова. На видео запечатлена пара, прилюдно совершающая половой акт. По информации УМВД России по Нижнему Новгороду, данный поступок можно расценивать как мелкое хулиганство.

Выяснено, что героями развратного видео в Интернете стали студенты ведущих ВУЗов Нижнего Новгорода. Молодой человек учился в нижегородской академии МВД РФ, а девушка является студенткой нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина, она обучается на учителя русского языка и литературы.

Девушку ожидает дисциплинарная комиссия. Молодого человека отчислили из академии МВД, сообщила пресс-служба Нижегородской академии МВД России.