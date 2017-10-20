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В гибели троих человек в Нижегородской области обвинили обиженную женщину
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    В гибели троих человек в Нижегородской области обвинили обиженную женщину

    19:13  20 Октября 2017
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    Женщина, обидевшаяся на своих друзей, которые не открыли ей дверь, сожгла их

    Нижний Новгород, 20 октября. Во время пожара в Нижегородской области погибло три человека. Прокуратура области утвердило обвинительное заключение в отношении 38-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

    Происшествие произошло 10 октября 2016 года. По версии следствия, женщина пришла к дому своих знакомых и начала стучаться в дверь, но ей никто не открыл. Она обиделась, взяла зажигалку и подожгла занавеску в коридоре. После чего ушла. В доме начался пожар, и люди, находившиеся в доме, погибли, отравившись угарным газом.

    «Собственникам квартир дома причинён ущерб на сумму около полутора миллионов рублей», — сообщает «Газета Кемерова».

    Виновница находится под стражей, ей предъявлено обвинение в убийстве трех человек и в умышленном уничтожении чужого имущества.

    Автор: Дарья Смолина
    #пожар #убийство #нижний новгород
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