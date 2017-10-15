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Общество
Пропавшего в лесу мальчика обнаружил волонтер в Нижегородской области
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    Пропавшего в лесу мальчика обнаружил волонтер в Нижегородской области

    16:47  15 Октября 2017
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    Пропавшего в лесу мальчика обнаружил волонтер в Нижегородской области

    Нижний Новгород, 15 октября. Четырехлетний мальчик, потерявшийся в лесу Нижегородской области, найден, его здоровью ничто не угрожает.

    По сообщению пресс-службы регионального ГУ МЧС РФ, мальчика, который накануне пропал у деревни Керженец Борского района, обнаружил волонтер. Ребенок находился в 1,5 километрах от развернутого межведомственного оперативного штаба. Состояние ребенка удовлетворительное.

    Напомним, инцидент произошел 14 октября около 14.30 в лесу Борского района. 31-летняя женщина с двумя маленькими детьми, а также со своей матерью приехали за грибами в лес, расположенный в районе поселка Керженец. Мать и бабушка Славы Балуева на некоторое время потеряли его из поля зрения. Поиски вели 17 единиц техники, беспилотные аппараты, сотни волонтеров и жителей Новгородской области.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #нижний новгород
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