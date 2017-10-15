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Четырехлетний мальчик пропал в лесу Нижегородской области, возбуждено уголовное дело
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    Четырехлетний мальчик пропал в лесу Нижегородской области, возбуждено уголовное дело

    13:40  15 Октября 2017
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    Четырехлетний мальчик пропал в лесу Нижегородской области, возбуждено уголовное дело

    Нижний Новгород, 15 октября. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения четырехлетнего ребенка в лесу Нижегородской области.

    Инцидент произошел 14 октября текущего гола около 14.30 в лесу Борского района Нижегородской области, отмечает Следственный комитет по региону. 31-летняя женщина с двумя маленькими детьми в возрасте 4,5 и 1,5 лет, а также со своей матерью приехали за грибами в лес, расположенный в районе поселка Керженец. Мать и бабушка Славы Балуева на некоторое время потеряли его из поля зрения. До настоящего времени местоположение мальчика неизвестно. Женщины незамедлительно обратились за помощью к сотрудникам спасательных служб.

    Известно, что мальчик был одет в теплую болотного цвета куртку и штаны камуфляжной расцветки. Кроме этого, на нем была шапочка серого цвета и резиновые разноцветные сапоги. В настоящее время создан штаб по поиску мальчика, который расположен вблизи места происшествия. Поиски ведут 17 единиц техники, беспилотные аппараты, сотни волонтеров и жителей Новгородской области. Также сегодня, 15 октября, около 8.30 утра на поиски вылетел вертолет Ми-8 МЧС России Жуковского спасательного центра.

    К настоящему моменту возбуждено уголовное дело по факту пропажи ребенка, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #нижний новгород #поиски
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