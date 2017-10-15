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Украина
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Общество
В Нижегородской области зарегистрировали марийскую религиозную общину
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    В Нижегородской области зарегистрировали марийскую религиозную общину

    3:55  15 Октября 2017
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    В Нижегородской области зарегистрировали марийскую религиозную общину

    Нижний Новгород, 15 октября. В Нижегородской области зарегистрирована первая религиозная община марийской традиционной религии «Маре вера». Об этом сообщает «Медиапоток».

    По данным издания, религиозная община зарегистрирована в Тоншаевском районе Нижегородской области. Глава организации Юрий Юсупов отметил, что на территории района существуют порядка 12 священных для адептов традиционной марийской религии рощ. Но действуют на настоящий момент всего две рощи.

    Юсупов подчеркнул, что регистрация в качестве религиозной общины обусловлена желанием сохранить национальную самоидентификацию. В будущем община планирует создать школу, в которой преподавателем будет «человек, в совершенстве владеющий марийским языком».

    Автор: Виталий Малясев
    #религия #нижний новгород
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