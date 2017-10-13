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Нижегородка заказала убийство мужа племяннику за 30 тысяч рублей
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    Нижегородка заказала убийство мужа племяннику за 30 тысяч рублей

    17:47  13 Октября 2017
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    Нижегородска заказала своего мужа племяннику за 30 тыс. рублей

    Нижний Новгород, 13 октября. Сотрудники полиции задержали двух молодых людей, которых подозревают в убийстве 31-летнего нижегородца. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Нижегородской области.

    По версии следствия, в январе этого года 17-летний молодой человек и его подельник стукнули по автомобилю, который находился рядом с домом убитого. Выбежав на звук сработавшей сигнализации, мужчина побежал за хулиганами, один из которых, развернувшись, ударил его молотком по голове. После этого он нанес ему несколько ножевых ранений, от которых 31-летний мужчина скончался. Молодых людей обвиняют в убийстве.

    В ходе расследования следователи узнали, что  молодых людей наняла супруга убитого за 30 тыс. рублей. Несовершеннолетний задержанный был ее племянником. Заказчица сообщила следствию, что убила своего мужа, потому что он ее избивал и употреблял наркотики.

    Подозреваемой будет предъявлено обвинение.

    Автор: Дарья Смолина
    #убийство #нижний новгород #преступление
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