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Секретарь нижегородского отделения «Единой России» покидает свой пост
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    Секретарь нижегородского отделения «Единой России» покидает свой пост

    13:27  13 Октября 2017
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    Секретарь нижегородского отделения «Единой России» покидает свой пост

    Нижний Новгород, 13 октября. Секретарь нижегородского регионального отделения (НРО) партии «Единая Россия» Александр Табачников покидает свой пост, об этом сообщает пресс-служба отделения.

    Александр Табачников сообщил, что из-за большой загруженности на основной работе в законодательном собрании Нижегородской области он принял решение покинуть пост секретаря. Но чиновник акцентировал внимание на том, что продолжит участвовать в работе партии и будет всяческим образом помогать. 

    «Хочу выразить теплые слова благодарности за понимание, поддержку и помощь в работе всем однопартийцам, коллегам и жителям Нижегородской области. Уверен в продолжении нашей совместной работы на благо родного края!», — в заключение сказал Александр Табачников.

    Напомним, Александр Табачников был секретарем нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» с 2016 года.

    Автор: Дарья Смолина
    #политика #нижний новогород
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