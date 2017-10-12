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Политика
В Нижнем Новгороде хотят вернуться к одноглавой системе управления
Политика
В Нижнем Новгороде хотят вернуться к одноглавой системе управления
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    В Нижнем Новгороде хотят вернуться к одноглавой системе управления

    13:27  12 Октября 2017
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    В Нижнем Новгороде хотят вернуться к одноглавой системе управления

    Нижний Новгород, 12 октября. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин предложил перейти на одноглавую систему управления, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

    По словам главы области, необходимо упразднить двуглавую систему, так как она не соответствует целям и задачам, которые необходимо решать. Он предлагает, чтобы глава города исполнял обязанности и главы администрации. Эти новшества уже практикуются в других городах-миллионниках.

    Законопроект о смене системы управления Глеб Никитин планирует показать региональному парламенту в ближайшее время.

    Автор: Дарья Смолина
    #нижний новгород #одноглавая система управления
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