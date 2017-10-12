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Сто нижегородцев поедут на молодежный фестиваль в Сочи
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    Сто нижегородцев поедут на молодежный фестиваль в Сочи

    13:00  12 Октября 2017
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    Сто нижегородцев поедут на молодежный фестиваль в Сочи

    Нижний Новгород, 12 октября. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин встретился с участниками региональной делегации XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 

    «Я думаю, что те сто ребят, которые представят нашу область, сделают это самым достойным образом, и я им даже позавидовал», — поделился Глеб Никитин.

    Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, участники фестиваля прошли жесткий конкурсный отбор. На фестиваль поедут сто лучших ребят, которые специализируются на разных направлениях: IT, спорт, музыка, политика, общественная деятельность. Им будет предоставлена возможность посетить мастер-классы и лекции, а также познакомиться с культурой других стран и обменяться опытом с другими участниками.

    Открытие XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов пройдет 14 октября в Москве, а с 15 по 22 октября участники будут находиться в Сочи, где будут посещать мероприятия фестиваля.

    Отметим, что президент России Владимир Путин также посетит фестиваль.

    Автор: Дарья Смолина
    #сочи #нижний новгород #xix всемирный фестиваль молодежи и студентов
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