Сто нижегородцев поедут на молодежный фестиваль в Сочи

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Нижний Новгород, 12 октября. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин встретился с участниками региональной делегации XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

«Я думаю, что те сто ребят, которые представят нашу область, сделают это самым достойным образом, и я им даже позавидовал», — поделился Глеб Никитин.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, участники фестиваля прошли жесткий конкурсный отбор. На фестиваль поедут сто лучших ребят, которые специализируются на разных направлениях: IT, спорт, музыка, политика, общественная деятельность. Им будет предоставлена возможность посетить мастер-классы и лекции, а также познакомиться с культурой других стран и обменяться опытом с другими участниками.

Открытие XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов пройдет 14 октября в Москве, а с 15 по 22 октября участники будут находиться в Сочи, где будут посещать мероприятия фестиваля.

Отметим, что президент России Владимир Путин также посетит фестиваль.