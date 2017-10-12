Толпа избила рабочих, ремонтировавших трубопровод в Нижнем Новгороде

В Избранное

Нижний Новгород, 12 октября. Бригада сотрудников ООО «Теплосети» в Нижнем Новгороде подверглась нападению группы из двадцати человек. Инцидент произошел во время ремонта трубопровода.

Как сообщается, трое сотрудников «Теплосетей» – 43-летний мастер, 43-летний слесарь и 40-летний электрогазосварщик – были избиты группой из двадцати неизвестных во время ремонтных работ на трубопроводе.

Все пострадавшие получили травмы. Наиболее сильно пострадал мастер, у которого были диагностированы множественные тяжелые повреждения в виде черепно-мозговой травмы и травмы лицевой части головы.

Полиция уже начала расследование инцидента.