Инвесторов в Новгородской области будут стимулировать к созданию технопарков

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Нижний Новгород, 12 октября. Новая нормативная база будет стимулировать инвесторов в Новгородской области создавать бизнес-инкубаторов, а также индустриальные и технопарки. Об этом упоминается в докладе заместителя руководителя департамента экономического развития Новгородской области Дениса Носачева.

Носачев предложил разработать новую нормативную базу, благодаря которой инвесторы в области будут активнее создавать технопарки.

Губернатор области Андрей Никитин поддержал инициативу своего подчиненного, отметив, что сейчас бюджет области не располагает средствами для осуществления подобных проектов. Поэтому нормативная база, помогающая привлечь средства частных инвесторов, была бы весьма полезна для развития области.

Аналогичные проекты осуществляются и в других регионах России. Например, как пишет газета «Известия», в Тольятти будет создан детский технопарк «Кванториум».