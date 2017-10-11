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Власти Нижнего Новгорода обещают погасить долги транспортников
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    Власти Нижнего Новгорода обещают погасить долги транспортников

    17:17  11 Октября 2017
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    В Нижнем Новгороде муниципальным транспортным предприятиям выделят 60 млн рублей

    Нижний Новгород, 11 октября. Депутаты нижегородской думы на заседании, которое состоялось 11 октября, рассмотрели вариант перераспределения средств в бюджете.

    Первый заместитель директора департамента финансов нижегородской мэрии Владимир Лакасев отметил, что изменений в параметрах бюджета не будет, так как планируется перераспределить средства внутри бюджетных статей.

    Как сообщает пресс-служба городской думы Нижнего Новгорода, на уличное освещение добавят 62 млн рублей, на обеспечение системы оповещения «112» выделят 20 млн. рублей.

    Кроме того, 60 млн рублей будут направлены на погашение задолженностей муниципальных транспортных предприятий.

    Автор: Дарья Смолина
    #нижний новгород #бюджет
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