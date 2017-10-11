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В Нижегородской области начальник отдела полиции задержан за взятку
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    В Нижегородской области начальник отдела полиции задержан за взятку

    15:52  11 Октября 2017
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    В Нижегородской области начальник отдела полиции задержан за взятку

    Нижний Новгород, 11 октября. Начальник отдела МВД России по Воскресенскому району Нижегородской области был задержан оперативниками за взятку.

    Как сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области, во вторник, 10 октября, начальник отдела полиции получил взятку в размере 130 тыс. рублей за оказанную помощь предпринимателю, который занимался строительными услугами и услугами по перевозке грузов на территории области.

    У задержанного забрали деньги, которые он получил от своего посредника в качестве взятки. На данный момент, уже известно, что задержанный отстранен от своих служебных обязанностей.

    Начальник отдела полиции при задержании оказывал сопротивление, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.

    Автор: Дарья Смолина
    #коррупция #нижний новгород #взятка
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