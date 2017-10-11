Житель Дзержинска убил брата в свой день рождения

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Нижний Новгород, 11 октября. Расследование в отношении 32-летнего мужчины из Дзержинска, который убил своего брата, завершилось, и все материалы дела переданы в суд.

Как сообщают следователи, обвиняемый, зайдя в комнату, разбудил спящего брата и стал бить его молотком по голове, от полученных травм 30-летний мужчина скончался на месте. Мотивом убийства считается давняя обида на брата, которому всегда помогали родственники. Преступление произошло в день рождения обвиняемого, 23 августа.

На данный момент мужчина находится под стражей. Как отмечают следователи, он признал свою вину, также у него есть хроническое заболевание.

По закону наивысшая степень наказания за убийство — лишение свободы на 15 лет.