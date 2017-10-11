В Нижнем Новгороде стартовал проект по раздельному сбору мусора и токсичных отходов

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Нижний Новгород, 11 октября. Депутаты нижегородской Думы обсудили на собрании 10 октября проект «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2018-2020 года, а также подвели итоги пилотного проекта «Обменные пункты «Экосервис».

Чиновники обеспокоены вопросами экологии в Нижнем Новгороде. Заместитель директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Роман Ухабин представил проект «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2018-2020 годы. Депутат отметил, что основная цель проекта — улучшить экологическую ситуацию в регионе. Проект предусматривает, что программа позволит улучшить состояние лесов и уменьшить нагрузку техногенных отходов. Об этом сообщила пресс-служба Городской думы Нижнего Новгорода.

Председатель постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по экологии Михаил Кузнецов отметил результаты проекта «Обменные пункты «Экосервис», который недавно начал функционировать. Сообщается, что компания, которая занималась реализацией проекта «Обменные пункты «Экосервис», получила точки для сбора мусора, а именно батареек, ртутных градусников. Было отмечено, что за два с половиной месяца работы компания собрала 25 тыс. батареек.

Депутат подчеркнул, что проект положительно влияет на экологию, однако компания, занимающаяся проектом, несет убытки. Тем не менее, Михаил Кузнецов намерен и дальше развивать проект в своем городе.