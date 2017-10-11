Движение по четырем улицам перекроют в Нижнем Новгороде в октябре

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Нижний Новгород, 11 октября. В Нижнем Новгороде в октябре будут перекрыты несколько улиц.

Как говорится на сайте Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода, ограничения по переулку Урожайный будут введены на период с 16 октября по 1 ноября. Улица Актюбинская будет перекрыта в месте пересечения с улицей Фибролитовой. Там пройдут строительно-монтажные работы с 18 октября по 17 ноября.

На улице Бонч-Бруевича начнут ремонтировать водопровод. Нельзя будет проехать в районе пересечения с улицей Елисеева до 14 октября.

На Карла Маркса движение запретят между парком Победы и домами №3, 5 и 7. Автомобилистам въезд запретят до 30 декабря.