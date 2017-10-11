Кластер по производству авиационного оборудования появится в Нижнем Новгороде

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Нижний Новгород, 11 октября. В Нижнем Новгороде планируется создать промышленный кластер по производству средстве обеспечения полетов и другого авиационного оборудования. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил, что новый промышленный кластер будет создаваться на базе 170-го ремонтного завода средств обеспечения полетов.

Соответствующее заявление губернатор сделал после встречи с руководством российской «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) и корпорации «МиГ», которая прошла на нижегородском авиационном заводе «Сокол».

Как сообщили в пресс-службе губернатора, в создаваемый промышленный кластер войдут еще пять производств, которые будут размещены в других регионах. В Нижнем Новгороде будет также создано собственное конструкторское бюро и опытное производство.

«Создание кластера позволит обеспечить значительный прирост налогооблагаемой базы региона и открыть новые высокотехнологичные рабочие места», — сообщил губернатор.

Напомним, Глеб Никитин был совсем недавно назначен на пост губернатора Нижегородской области после отставки Валерия Шанцева, который занимал пост губернатора с 2005 года.