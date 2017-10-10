Нижегородец пойдет под суд за экстремистские посты в соцсетях

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Нижний Новгород, 10 октября. Молодой житель Нижегородской области может лишиться свободы из-за размещенных в социальной сети постов.

В областном городе Сарове завершилось расследование по уголовному делу 21-летнего мужчины. Его обвиняют в возбуждении ненависти, а также в унижении человеческого достоинства, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Молодой человек — житель города Саров – в 2016-2017 годах на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал две записи экстремистского характера: видеоматериал и изображение. Он признал свою вину и сейчас ждет суда.

Отметим, что обвиняемый раньше не привлекался к административной ответственности.

Максимальный срок, предусмотренный статьей, по которой предъявлены обвинения, составляет шесть лет лишения свободы.