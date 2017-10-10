В Нижнем Новгороде в результате ДТП пострадали четыре человека

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Нижний Новгород¸ 10 октября. Серьезное ДТП произошло в Сергачском районе в Нижегородской области, в результате пострадали четыре человека.

Авария произошла 9 октября около 8.45 на 13 километре автодороги Сергач-Пильна. Столкнулись три автомобиля: УАЗ 390994, Great Wall и Toyota. Сообщается, что водитель УАЗа не смог соблюсти безопасную дистанцию и столкнулся в двумя иномарками.

Стало известно о четырех пострадавших в аварии. Водитель и пассажиры УАЗа получили следующие травмы: у мужчин 1984 и 1966 года рождения ожоги руки и тела, закрытая черепно-мозговая травма, мужчина 1958 года рождения помимо черно-мозговой травмы был госпитализирован по причине отсутствия левой стопы. Также в больницу был доставлен молодой водитель Great Wall, который получил сотрясение головного мозга. Об этом сообщает НИА Нижний Новгород.

В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области сообщили, что за период с 6 по 8 октября в регионе произошло 49 ДТП. В результате три человека погибли и 60 человек получили травмы различной степени тяжести.