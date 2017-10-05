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Нижний Новгород, 5 октября. Открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Кстовском районе Нижегородской области ликвидировали. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

В сообщении уточняется, что с открытым горением удалось справиться к 17.32. Ликвидация последствий пожара продолжается.

К настоящему моменту известно о четырех погибших в результате происшествия, — уточняет RT.

О гибели людей при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Кстовском районе Нижегородской области сообщалось накануне.