Открытое горение на НПЗ в Нижегородской области ликвидировано — МЧС РФ
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Нижний Новгород, 5 октября. Открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Кстовском районе Нижегородской области ликвидировали. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.
В сообщении уточняется, что с открытым горением удалось справиться к 17.32. Ликвидация последствий пожара продолжается.
К настоящему моменту известно о четырех погибших в результате происшествия, — уточняет RT.
О гибели людей при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Кстовском районе Нижегородской области сообщалось накануне.